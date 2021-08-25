  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يونيو

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥‎٧]

    باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 508 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يونيو العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 7901 سيارة و9 حافلات إلى البلاد.

     

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يونيو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [٠٨:٢٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٢.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٧]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢١.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٢٢]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يونيو