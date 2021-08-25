الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال يونيو
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)
قالت هيئة الجمارك في بيان إن 508 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر يونيو العام الجاري.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 7901 سيارة و9 حافلات إلى البلاد.
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