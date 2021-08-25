وفاة 58 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم

تبليسي، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 5021 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 52848 شخص.

توفي 6949 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 463 الف و306 مصاب من الوباء.