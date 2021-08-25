  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    وفاة 58 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    تبليسي، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

    أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 5021 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 52848 شخص.

    توفي 6949 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 463 الف و306 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :وفاة 58 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٨]
    دميتري بيسكوف: العلاقات الروسية التركية تحمل طابع شراكة
    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]
    زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب ايران
    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
    إجلاء 108 من موظفي الأمم المتحدة من أفغانستان الى ألماتي
    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٥‎]
    وزير الخارجية الإيراني الجديد: تطوير العلاقات مع البلاد المجاورة يكون اولوية نهج السياسة الخارجية للحكومة الجديدة