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    سياسة


    انطلاق مسابقة "كأس البحر" في ايران (فيديو)

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل الافتتاح لمسابقة "كأس البحر" في مدينة أنزلي الإيرانية والتي تقام في إطار مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2021".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه حضر الحفل وفود من الدول المشاركة وملحقون عسكريون وصحفيون وضيوف آخرون.

    قبل بداية الحفل، رفعت أعلام ألعاب العسكرية الدولية ومسابقة "كأس البحر".

    وأشاد المتحدثون بأهمية مسابقة "كأس البحر" وتحدثوا عن دورها في تطوير التعاون بين البلدان المطلة على بحر الخزر.

    رحب الأدميرال حمزه علي كافياني نائب قائد البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مشاركي الحفل والضيوف.

    وأكد أن مسابقة "كأس البحر" نظمت لتعزيز التعاون العسكري والعلاقات الودية بين العسكريين وزيادة احترافهم وتمنى التوفيق للفرق المشاركة.

    ستمتد المسابقة حتى 4 أيلول/ سبتمبر 2021.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1629880334264561116.mp4

     

    AZERTAG.AZ :انطلاق مسابقة "كأس البحر" في ايران (فيديو)
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