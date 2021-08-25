باكو، 25 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 أغسطس اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0174 أورو EUR 1 1.9957 دولار أسترالي AUD 1 1.2314 روبل بلاروس BYN 1 0.6792 ريال برازيلي BRL 1 0.324 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.113 كرون دنماركي DKK 1 0.2683 لاري جورجي GEL 1 0.5445 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184 دولار كندا CAD 1 1.3477 دينار الكويت KWD 1 5.6481 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4033 بيسو المكسيك MXN 1 0.084 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.096 كرون النرويج NOK 1 0.1921 زلوتي بولندا PLN 1 0.4362 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.023 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4136 دولار سنغافورة SGD 1 1.2545 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506 دولار تايوان TWD 1 0.0608 ليرة تركيا TRY 1 0.2019 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0637 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1806 كرون التشيك CZK 1 0.0781 يوان الصين CNY 1 0.2624 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3324 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5285 كرون السويد SEK 1 0.1952 فرنك سويسرا CHF 1 1.8582 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1456 ليرة لبنان LBP 100 0.1119 ين اليابان JPY 100 1.5485 بيسو تشيلي CLP 100 0.2172 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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