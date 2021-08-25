  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    دميتري بيسكوف: العلاقات الروسية التركية تحمل طابع شراكة

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٨]

    موسكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    العلاقات الروسية التركية هي علاقات شراكة بشكل عام.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

    وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تحمل طابع شراكة وتعتمد على أرضية متينة متمثلة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

    وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن علاقات الشراكة التي تربط روسيا مع تركيا لا تعني غياب اختلافات ملموسة في وجهات نظر الدولتين.

    AZERTAG.AZ :دميتري بيسكوف: العلاقات الروسية التركية تحمل طابع شراكة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٤]
    وفاة 58 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم
    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]
    زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب ايران
    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
    إجلاء 108 من موظفي الأمم المتحدة من أفغانستان الى ألماتي
    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٥‎]
    وزير الخارجية الإيراني الجديد: تطوير العلاقات مع البلاد المجاورة يكون اولوية نهج السياسة الخارجية للحكومة الجديدة
    دميتري بيسكوف: العلاقات الروسية التركية تحمل طابع شراكة