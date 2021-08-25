دميتري بيسكوف: العلاقات الروسية التركية تحمل طابع شراكة

موسكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

العلاقات الروسية التركية هي علاقات شراكة بشكل عام.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تحمل طابع شراكة وتعتمد على أرضية متينة متمثلة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن علاقات الشراكة التي تربط روسيا مع تركيا لا تعني غياب اختلافات ملموسة في وجهات نظر الدولتين.