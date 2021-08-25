أذربيجان: تسجيل 3794 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2216 مصاب في 25 أغسطس

باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3794 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2216 مصاب هذا المرض وتوفي 33 مصابا بالفيروس في 25 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 401 ألف و828 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 350 ألف و670 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5403 مريض منهم ويستمر علاج 45 ألفا و755 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 17 الفا و835 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و362 ألف و263 فحص طبي.