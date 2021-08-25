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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 85 ألف جرعة من لقاح كورونا في 25 أغسطس

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]

    باكو، 25 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 85 ألفا و632 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 25 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 58 الفا و117 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و27 ألفا و515 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و335 ألف و305 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و830 ألف و650 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و504 ألف و655 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 85 ألف جرعة من لقاح كورونا في 25 أغسطس
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