قوات أرمينيا تستأنف اطلاق النار على جيش أذربيجان في كلبجار
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٥]
باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)
اطلقت قوات أرمينيا النيران المكثفة من الساعة 02:25 الى الساعة 03:40 في 26 أغسطس من مواقعها في قرية يوخاري زاغالي بمحافظة باساركجر الارمينية على جيش أذربيجان في قرية إستيسو بمحافظة كالبجر باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع أنه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.
وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.
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