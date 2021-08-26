باكو، 26 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 أغسطس اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0174 أورو EUR 1 2.0001 دولار أسترالي AUD 1 1.2349 روبل بلاروس BYN 1 0.6787 ريال برازيلي BRL 1 0.326 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1136 كرون دنماركي DKK 1 0.2689 لاري جورجي GEL 1 0.5438 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184 دولار كندا CAD 1 1.3473 دينار الكويت KWD 1 5.6486 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4057 بيسو المكسيك MXN 1 0.0839 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0968 كرون النرويج NOK 1 0.1927 زلوتي بولندا PLN 1 0.4373 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.023 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4143 دولار سنغافورة SGD 1 1.2562 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0609 ليرة تركيا TRY 1 0.2028 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1841 كرون التشيك CZK 1 0.0783 يوان الصين CNY 1 0.2623 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3387 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5274 كرون السويد SEK 1 0.1956 فرنك سويسرا CHF 1 1.8586 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1453 ليرة لبنان LBP 100 0.1121 ين اليابان JPY 100 1.5461 بيسو تشيلي CLP 100 0.2168 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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