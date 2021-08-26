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    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين

    ٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٠٧]

    بكين، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجات ضرب مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين في الساعة 07:38 بالتوقيت المحلي.

    وتحدد مركز الزلزال على عمق 15 كم.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين
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