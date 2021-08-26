بكين، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج) ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجات ضرب مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين في الساعة 07:38 بالتوقيت المحلي. وتحدد مركز الزلزال على عمق 15 كم. ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين

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