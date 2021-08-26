زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٠٧]
بكين، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجات ضرب مقاطعة قانسو في شمال غرب الصين في الساعة 07:38 بالتوقيت المحلي.
وتحدد مركز الزلزال على عمق 15 كم.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٢٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٨]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٤]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٩]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٦]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥٤]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٠]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢١]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٤]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك