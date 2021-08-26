وفاة 79 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم

تبليسي، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 4128 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 532 ألف و171 شخص.

توفي 7028 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 468 الف و917 مصاب من الوباء.