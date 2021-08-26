لاتشين المحررة، 26 أغسطس، أذرتاج سافر مشردو مقاطعة لاتشين 26 أغسطس الى قرية قورجو لاول مرة بعد تحرير المقاطعة من وطأة احتلال أرمينيا. أفادت أذرتاج أن نحو 40 مشردا لاتشينيا يتفقدون خلال المسافرة مشاريع البنية التحتية المنفذة في قرية قورجو.

AZERTAG.AZ : مشردو لاتشين يسافرون لاول مرة الى مسقط رؤوسهم المحرر من وطأة احتلال أرمينيا

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