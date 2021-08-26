  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    مجموعة أخرى من مشردي شوشا يسافرون الى مدينتهم الأم

    ٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٥‎٨]

    شوشا المحررة، 26 أغسطس، أذرتاج

    سافرت مجموعة أخرى من مشردي شوشا الى مسقط رؤوسهم بعد تحرير شوشا من وطأة احتلال أرمينيا.

    أفادت أذرتاج أن برنامج الزيارة يتضمن زيارة الشوشاويين مختلف الأماكن بما فيه مضمار شوشا وجدران القلعة وينبوع ناتوان ومجسدي يوخاري وأشاغي جوهر أقا وكذلك منازلهم وبيوتهم.

    يذكر أن اول مسافرة للشوشاويين الى مسقط رؤوسهم نظمت في 19 أغسطس.

     

     

    AZERTAG.AZ :مجموعة أخرى من مشردي شوشا يسافرون الى مدينتهم الأم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٦]
    مشردو لاتشين يسافرون لاول مرة الى مسقط رؤوسهم المحرر من وطأة احتلال أرمينيا
    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٢٠]
    شرطة قوبا تعتقل مجموعة مشغولة بالاتجار بالمخدرات في وكرها
    ٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٤]
    شرطة حاجي قابل تضبط بضعة اشخاص مشغولين بالاتجار بالمخدرات
    ٢٣.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٥‎٧]
    الطوارئ تعلن إخماد الحرائق المندلعة في مناطق جبلية غابية في أقصو
    مجموعة أخرى من مشردي شوشا يسافرون الى مدينتهم الأم مجموعة أخرى من مشردي شوشا يسافرون الى مدينتهم الأم