مجموعة أخرى من مشردي شوشا يسافرون الى مدينتهم الأم

شوشا المحررة، 26 أغسطس، أذرتاج

سافرت مجموعة أخرى من مشردي شوشا الى مسقط رؤوسهم بعد تحرير شوشا من وطأة احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج أن برنامج الزيارة يتضمن زيارة الشوشاويين مختلف الأماكن بما فيه مضمار شوشا وجدران القلعة وينبوع ناتوان ومجسدي يوخاري وأشاغي جوهر أقا وكذلك منازلهم وبيوتهم.

يذكر أن اول مسافرة للشوشاويين الى مسقط رؤوسهم نظمت في 19 أغسطس.