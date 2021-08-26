قبادلي المحررة، 26 أغسطس، أذرتاج

أصيب جندي قوات حرس الحدود الأذربيجانية المدعو روسلان بن ناريمان شير علييف بجرح طعن سكين حربة في صدره خلال قتال بالايدي اندلع إثر تعرضه لهجوم مفاجئ قرابة الساعة 15.45 يوم 25 أغسطس من قبل جنديين لقوات أرمينيا المسلحة في منطقة الحدود القتالية الخاصة بحرس الحدود "قبادلي" الواقعة قرب قرية أشاغي جيبيكلي بمقاطعة قبادلي الأذربيجانية المحررة من وطأة احتلال أرمينيا والتي تحتضن جزءً من الطريق البري السريع الواصل بين جوروس وقافان الارميني.

قالت قوات حرس الحدود في بيان إن جنديي قوات أرمينيا لاذا بالفرار عندما رآ تسارع جنود حرس الحدود لمساعدة الجندي المصاب وهما استغلا منطقة غابية مكثفة ليعودا الى اراضي أرمينيا.

وتم اجلاء الجندي شير علييف على الفور الى مستشفى حرس الحدود العسكرية ولا خطر لحياته حاليا.

واكد حرس الحدود فيه على أن المسؤولية كلها عن الحادث تقع على أرمينيا وسيرد على هذا الاستفزاز بالمثل.