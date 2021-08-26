زيادة إنتاج وقود الديزل بنسبة 11.9 %

باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

زاد إنتاج وقود الديزل في اذربيجان خلال 7 أشهر للعام الجاري.

صدرت خلال أشهر يناير - يوليو للعام الجاري مليون و458.7 الف طن من وقود الديزل و690.1 الف طن من وقود السيارات (البنزين) و247.4 الف طن من البنزين في صناعة البتروكيماويات و291.3 الف طن من الكراسين و25.5 الف طن وقود مازوت و30.6 الف طن من زيت البيتومين و197.1 الف طن من بيتومين النفط و153.7 الف طن من فحم الكوك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاءات أنه ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج في مجال إنتاج المنتجات النفطية خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 8.5 في المئة مقارنة مع يناير - يوليو من العام السابق وبلغت مليارين و417 مليون مانات.

ارتفع إنتاج الكيراثين من المنتجات النفطية بنسبة 55.4 في المائة وفحم الكوك بنسبة 21.1 في المائة والقار النفطي بنسبة 14.3 في المائة ووقود الديزل بنسبة 11.9 في المائة وزيوت التشحيم بنسبة 88.9 في المائة. وانخفض إنتاج بنزين للسيارات بنسبة 3.6 في المائة ووقود مازوت بنسبة 39 في المائة.