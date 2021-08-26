دوري المؤتمر الأوروبي: نفطجي باكو يحل ضيفا على مكابي حيفا

حيفا، 26 أغسطس، أذرتاج

يحل نادي نفطجي باكو كرة القدم ضيفا على مكابي حيفا الاسرائيلي ضمن مرحلة الفاصلة في دوري المؤتمر الأوروبي لمباراة الاياب.

أفادت أذرتاج أن المباراة الاولى المنظمة في باكو انتهت بالتعادل 3-3 ويسعى نفطجي الى فوز في خارج ارضه للتنافس في مرحلة المجموعات.

وتنظم المباراة على ملعب سامي عوفر الساعة 21.00 ح ت باكو.

ويقود المباراة طاقم الحكام من مقدونيا الشمالية بقيادة الحكم الدولي الكساندر ستاوريف.