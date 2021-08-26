باكو، 26 أغسطس، أذرتاج حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 26 أغسطس اليوم افتتاح حديقة "كنجليك" الجديدة في حي خطائي للعاصمة باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا افتتاح حديقة "كنجليك" الجديدة في باكو

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