الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا افتتاح حديقة "كنجليك" الجديدة في باكو
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
باكو، 26 أغسطس، أذرتاج
حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 26 أغسطس اليوم افتتاح حديقة "كنجليك" الجديدة في حي خطائي للعاصمة باكو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠٣]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٩]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٠]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٦]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٩]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٦]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥٤]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٠]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢١]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٤]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك