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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا افتتاح حديقة "كنجليك" الجديدة في باكو

    ٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 26 أغسطس، أذرتاج

    حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 26 أغسطس اليوم افتتاح حديقة "كنجليك" الجديدة في حي خطائي للعاصمة باكو.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا افتتاح حديقة "كنجليك" الجديدة في باكو
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