الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يشاركان في حفل تسليم المنازل والسيارات لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب وأبطال الحرب الوطنية
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠٣]
خيردالان، أبشرون، 26 أغسطس، أذرتاج
شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 26 أغسطس اليوم في حفل تسليم المنازل والسيارات لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب وأبطال الحرب الوطنية في مقاطعة أبشرون.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٩]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٠]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٦]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٩]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٦]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥٤]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٢٠]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢١]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٤]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك