خيردالان، أبشرون، 26 أغسطس، أذرتاج شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 26 أغسطس اليوم في حفل تسليم المنازل والسيارات لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب وأبطال الحرب الوطنية في مقاطعة أبشرون.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يشاركان في حفل تسليم المنازل والسيارات لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب وأبطال الحرب الوطنية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده