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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يشاركان في حفل تسليم المنازل والسيارات لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب وأبطال الحرب الوطنية

    ٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٣]

    خيردالان، أبشرون، 26 أغسطس، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 26 أغسطس اليوم في حفل تسليم المنازل والسيارات لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب وأبطال الحرب الوطنية في مقاطعة أبشرون.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى يشاركان في حفل تسليم المنازل والسيارات لعائلات الشهداء ومعاقي الحرب وأبطال الحرب الوطنية
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