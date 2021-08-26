أذربيجان تسحب قواتها حفظ السلام من أفغانستان

باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم سحب القوات حفظ السلام الأذربيجانية المكون من 120 جندي خدم في مطار كابول الدولي في جمهورية أفغانستان الإسلامية من البلاد حوالي الساعة 01:00 في 26 أغسطس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه تم نقل القوات حفظ السلام الأذربيجانية وأسلحتهم وممتلكاتهم العسكرية إلى أنقرة عن طريق الجو. ومن المقرر أن يعود جنودنا إلى أذربيجان قريبا.