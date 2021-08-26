أذربيجان: تسجيل 3714 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2470 مصاب في 26 أغسطس

باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3714 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2470 مصاب هذا المرض وتوفي 31 مصابا بالفيروس في 26 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 405 ألف و542 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 353 ألف و140 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5434 مريض منهم ويستمر علاج 46 ألفا و968 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 17 الفا و247 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و379 ألف و510 فحص طبي.