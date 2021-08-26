أذربيجان: تطعيم أكثر من 84 ألف جرعة من لقاح كورونا في 26 أغسطس

باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 84 ألفا و232 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 26 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 54 الفا و63 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و30 ألفا و169 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و419 ألف و537 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و884 ألف و713 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و534 ألف و824 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.