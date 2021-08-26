البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 27 أغسطس
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أغسطس / آب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 27 أغسطس / آب.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١١:١٩]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٥٤]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٩]
٢٤.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٥]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٧]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٨]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢١]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك