البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 27 أغسطس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أغسطس اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0174
أورو EUR 1 1.9995
دولار أسترالي AUD 1 1.2305
روبل بلاروس BYN 1 0.6767
ريال برازيلي BRL 1 0.3234
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.114
كرون دنماركي DKK 1 0.2689
لاري جورجي GEL 1 0.5438
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183
دولار كندا CAD 1 1.3401
دينار الكويت KWD 1 5.6482
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4056
بيسو المكسيك MXN 1 0.0835
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.096
كرون النرويج NOK 1 0.1923
زلوتي بولندا PLN 1 0.437
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0229
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4159
دولار سنغافورة SGD 1 1.2564
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506
دولار تايوان TWD 1 0.0609
ليرة تركيا TRY 1 0.2027
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0634
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1799
كرون التشيك CZK 1 0.0783
يوان الصين CNY 1 0.2622
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3284
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.527
كرون السويد SEK 1 0.1955
فرنك سويسرا CHF 1 1.8546
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.5459
بيسو تشيلي CLP 100 0.216
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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