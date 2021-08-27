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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٠٩]

    باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0174

    أورو EUR 1 1.9995

    دولار أسترالي AUD 1 1.2305

    روبل بلاروس BYN 1 0.6767

    ريال برازيلي BRL 1 0.3234

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.114

    كرون دنماركي DKK 1 0.2689

    لاري جورجي GEL 1 0.5438

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183

    دولار كندا CAD 1 1.3401

    دينار الكويت KWD 1 5.6482

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4056

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0835

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.096

    كرون النرويج NOK 1 0.1923

    زلوتي بولندا PLN 1 0.437

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0229

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4159

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2564

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506

    دولار تايوان TWD 1 0.0609

    ليرة تركيا TRY 1 0.2027

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0634

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1799

    كرون التشيك CZK 1 0.0783

    يوان الصين CNY 1 0.2622

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3284

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.527

    كرون السويد SEK 1 0.1955

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8546

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454

    ليرة لبنان LBP 100 0.1122

    ين اليابان JPY 100 1.5459

    بيسو تشيلي CLP 100 0.216

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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