وزارة الدفاع: استهداف محافظة طوفوز الأذربيجانية باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من قبل الجيش الأرميني

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق السكنية الاذربيجانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من قرية جينارلي بمحافظة شمس الدين على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كوخانبي بمحافظة طوفوز في الساعة 22:20 من 26 أغسطس.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني في هذا الاتجاه على العدو.

لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.

وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.