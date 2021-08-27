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    قراباغ أغدام يتأهل لمرحلة المجموعات متجاوزا أبردين الاسكتلندي خارج أرضه
    قراباغ أغدام يشارك في مرحلة مجموعات دوريات أوروبا للمرة الثامنة على التوالي

    ٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥‎٢]

    أبردين، 27 أغسطس، أذرتاج

    تغلب نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني على أبردين الاسكتلندي خارج أرضه بثلاثة اهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب بمرحلة الفاصلة في دوري المؤتمر الأوروبي الليلة.

    أفادت أذرتاج أن بايراموف فتح الحساب د8 لصالح قراباغ أغدام وضاعف الحساب كادي د18 الى أن زاد المهاجم المغربي الاصل عبد الزبير الهدف الثالث د72 فيما جاء هدف حفظ ماء وجه أبردين من طرف فرغوسن من ركلة الجزاء د90+3.

    وادار المباراة المنظمة على ملعب بيتودري طاقم الحكام النمساوي بقيادة ليخنير.

    يذكر أن قراباغ أغدام المترأس من قبل المدير الفني الأذربيجاني المرموق قربان قربانوف كان قد فاز على أبردين بهدف نظيف في المباراة الاولى في باكو.

    وجدير بالذكر أن قراباغ أغدام يتاهل لمرحلة المجموعات في دوريات اوروبا للمرة الثامنة على التوالي حيث تأهل قراباغ الى الحين لمرحلة مجموعات دوري أبطال اوروبا مرة ودوري أوروبا ست مرات وهذه المرة الاولى في دوري المؤتمر الاوروبي ليواصل مشواره الناجح.

     

     

    AZERTAG.AZ :قراباغ أغدام يتأهل لمرحلة المجموعات متجاوزا أبردين الاسكتلندي خارج أرضه
    قراباغ أغدام يشارك في مرحلة مجموعات دوريات أوروبا للمرة الثامنة على التوالي
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