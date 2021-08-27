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    سياسة


    سفير أذربيجان الجديد في طاجيكستان يسلم نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية

    ٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٩]

    دوشنبه، 27 أغسطس، أذرتاج

    سلم سفير أذربيجان الجديد في طاجيكستان علي مير ضامن عسكروف نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين.

    وهنأ الوزير سراج الدين مهر الدين السفير بمناسبة توظيفه الجديد متمنيا له نجاحا في فعالياته.

    وتحدث الوزير عن التعاون رفيع المستوى الموجود بين أذربيجان وطاجيسكتان مشددا على آفاق المزيد من تطوير هذه العلاقات وعبر عن يقينه من التوصل الى تنائج ناجحة في هذا المجال خلال فترة فعاليات السفير الجديد.

    وذكر علي مير ضامن عسكروف انه لن يدخر من جهده من اجل توسيع العلاقات الثنائية مع اتخاذ خطوات مناسبة ترمي الى تطوير التعاون في جميع المجالات.

    وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول المزيد من تطوير العلاقات بين أذربيجان وطاجيكستان اقتصاديا وسياسيا وسائر المجالات.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

     

     

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