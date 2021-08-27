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    أذربيجان تصدر النفط بقيمة 6 مليارات دولار خلال 6 أشهر

    ٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٨]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية "سوكار" وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أنه تم تصدير 14 مليونا و47 الف طن من النفط الخام بقيمة 6 مليارات و326.6 مليون دولار أمريكي من البلد خلال فترة يناير – يونيو من العام الماضي، حسبما افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هبئة الاحصاء الحكومية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر النفط بقيمة 6 مليارات دولار خلال 6 أشهر
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