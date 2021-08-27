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    كشف حجم الأموال الموجهة إلى قطاع النفط والغاز

    ٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٩]

    باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وجهت 3 مليارات و121.1 مليون مانات إلى قطاع النفط والغاز خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن قيمة المنتجات في قطاع النفط والغاز خلال العام بلغت 3 مليارات و121.1 مليون مانات وانخفضت انتاج المنتجات في هذا القطاع من الصناعة بنسبة 10.4 في المائة قياسا إلى العام السابق. وانخفضت القيمة المضافة المنتجة في القطاع المذكور بنسبة 1.6 في المائة. وانتجت 3.1 في المائة من المنتجات الصناعة في قطاع التعدين.

    وجاء في البيان أن معدل أسعار منتجي السلع الصناعية خلال الشهر الماضي بلغ 62.7 في المائة بما فيه 103.1 في المائة في صناعة التعدين وذلك مقارنة بالشهر السابق.

    وكان 32 ألف شخص عاملا في قطاع النفط والغاز من الاقتصاد إلى أول يوليو وكان الراتب الاسمي في قطاع النفط والغاز خلال فترة يناير3230.7 مانات.

     

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