نفطجي باكو يخسر أمام مكابي خيفا بمرحلة الفاصلة في دوري المؤتمر الأوروبي

حيفا، 27 أغسطس، أذرتاج

حل نفطجي باكو ضيفا على مكابي حيفا الاسرائيلي ضمن مباريات الاياب بمرحلة الفاصلة في دوري المؤتمر الاوروبي لكرة القدم الامس.

وقاد المباراة المنظمة على ملعب سامي عوفر في حيفا طاقم الحكام من مقدونيا الشمالية برئاسة الحكم الدولي الكساندر ستاوريف.

وتغلب مكابي حيفا في المباراة بأربعة أهداف دون رد.

يذكر أن نفطجي تعادل مع مكابي حيفا في المباراة التي ضيفه في باكو قبل اسبوع بثلاثة أهداف لكل واحد منهما.