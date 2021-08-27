ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 714 الف شخص خلال يوم

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 4 ملايين و487 الف و428 شخص خلال حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع بواقع أكثر من 714 الف و335 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 215 مليون و435 ألف و796 شخص.

تم تسجيل أكبر عدد من الحالات في إيران (36419 شخص) وعدد الوفيات من المرض في إندونيسيا (1030 شخص) خلال اليوم الماضي.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

أصيب 39.3 مليون شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (32 مليون و6 آلاف شخص) والبرازيل (20 مليون و6 آلاف) وفرنسا (6.6 مليون) وروسيا (6.8 مليون) وتركيا (6.2 مليون).