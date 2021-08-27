مجموعة أخرى من مشردي لاجين يسافرون الى قرية قورجو

لاجين، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سافرت مجموعة أخرى من مشردي لاجين الى مسقط رؤوسهم – قرية قورجو بعد تحرير محافظة لاجين من وطأة احتلال أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن السكان قالوا إنه كانت هناك مدرسة ثانوية ودار للثقافة ومكتب بريد ومكتبتين قبل الاحتلال.

ثم تم تقديم معلومات عن المطار الذي سيتم بناؤه في قرية قورجو. ويشار إلى أن بناء المطار سيحفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة بشكل عام ويزيد من الإمكانات السياحية.

سيكون مطار لاجين أعلى مطار في أذربيجان فوق مستوى سطح البحر.