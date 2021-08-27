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    سفير أوزبكستان يسافر الى كنجة

    ٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٦]

    كنجة، 27 أغسطس، أذرتاج

    سافر سفير اوزبكستان في باكو بهرام أشرفخانوف الى كنجة.

    وجرى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك في لقاء منعقد مع السفير في ادارة السلطة التنفيذية لمدينة كنجة.

    وقال بهرام اشرفخانوف إن كنجة يمكن لها أن تلعب دورا مهما في العلاقات المتنوعة المقامة بين أوزبكستان وأذربيجان من حيث امكاناتها الثقافية والعلمية والاقتصادية.

    وتعرف الدبلوماسي الاوزبكي عن كثيب الى جامعة الزراعة الأذربيجانية الحومية الناشطة في كنجة واعرب عن امتنانه من دور الطلبة للجامعة ومركزها للتقنية البيولوجية ووحداتها التعليمية العصرية ومختبراتها بعد تفقدها.

    ثم زار السفير اشرفخانوف مناطق كنجة المنكوبة بالارهاب الارميني يومي 11 و17 اكتوبر عام 2020م بقصف قوات أرمينيا على المدينة ما ادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المسالمين وسط الدمار والتخريب والهدم.

     

     

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