ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية خلال 6 أشهر

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 27.4 في المائة بالقيمة الحقيقية 14 في المائة خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغت مليار و162.4 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى روسيا (34.7 في المائة) وتركيا (26.6 في المائة) وجورجيا (6.9 في المائة) وسويسرا (10.1 في المائة) والصين (1.8 في المائة) وأوكرانيا (1.8 في المائة) وكازاخستان (1.3 في المائة) وأوزبكستان (1 في المائة) وإيران (0.9 في المائة) والمملكة المتحدة (0.8 في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.