زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين

طوكيو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر جزيرة مينداناو للفلبين في 27 أغسطس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل ان مركز الزلزال كان فى الخليج على بعد 28 كيلومترا جنوب شرق بلدية جلان وعلى عمق 63 كيلومترا.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.