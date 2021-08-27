أذربيجان: تسجيل 4203 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1724 مصاب في 27 أغسطس

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 4203 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1724 مصاب هذا المرض وتوفي 35 مصابا بالفيروس في 27 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 409 ألف و745 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 354 ألف و864 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5469 مريض منهم ويستمر علاج 49 ألفا و412 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 16 الفا و136 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و395 ألف و646 فحص طبي.