أذربيجان: تطعيم أكثر من 74 ألف جرعة من لقاح كورونا في 27 أغسطس

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 74 ألفا و220 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 27 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 44 الفا و691 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و29 ألفا و529 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و493 ألف و757 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و929 ألف و404 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و564 ألف و353 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.