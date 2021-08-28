قوات حفظ السلام الأذربيجانية تعود الى أرض الوطن من أفغانستان بعد إنجاز المهام الخدمية منذ 2002م

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

قوات حفظ السلام الأذربيجانية عادت الى أرض الوطن بالقوام الكامل من أفغانستان بعد إنجاز المهام الخدمية لدى مطار حامد كرزاي الدولي في كابل العاصمة للمرة الاخيرة.

أفادت أذرتاج أن القطعة بقوام 120 جندي من قوات حفظ السلام الأذربيجانية التي انجزت المهام الخدمية كانت للمرة الاخيرة أدت الخدمة في ضمان أمن مطار كابل مع قوات تركيا.

ونظم حفل استقبال قوات حفظ السلام الروسية في باكو بالمطار.

وحضر حفل الاستقبال مسؤولو وزارة الدفاع وافراد عائلات قوات حفظ السلام وممثلون عن وسائل الإعلام الجماهيرية.

يذكر أن قطعة قوات حفظ السلام الأذربيجانية باشرت نشاطها في تركيب الأيساف في أفغانستان بقوام 22 جنديا منذ 20 نوفمبر عام 2002م.

وزيد قوام قوات حفظ السلام الأذربيجانية الى 40 جنديا في 15 يناير عام 2008م.

وفي 2 اكتوبر عام 2009م تبنى المجلس الوطني قرارا نص على زيادة قوام قوات حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان الى 90 جنديا لبدء تأدية الخدمة ضمن كتيبة قوات حفظ السلام التركية في عمليات الايساف فيما أدت خدمات ضمان الأمن في برج اذاعة كابل للتلفزيون ومستودع الاسلحة والمعدات المركزي ودوريات الأمن.

وارسلت أذربيجان الى أفغانستان 4 ضباط آخرين ومنهم ضابطان طبيبان في 5 اكتوبر عام 2010م ووصل عدد قوام قواتها فيها الى 94 جنديا.

وواصلت أذربيجان مشاركتها في بعثة الدعم الحاسم غير القتالي للناتو في أفغانستان منذ 1 يناير عام 2015م بنظام دوري متناوب كل 6 أشهر بالقوام الموجود الى أن زيد الملاك الى 120 جندي منذ 9 يناير عام 2018م وكانت تؤدي للمرة الاخيرة مهمة ضمان أمن مطار حامد كرزاي الدولي في كابل ضمن قوات حفظ السلام التركية.