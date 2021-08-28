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    الاستاذ محمدياروف ثالث بطولة جولة الشطرنج الكبرى

    ٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٠٠]

    باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

    اختتمت بطولة جولة الشطرنج الكبرى المؤلفة من خمسة منافسات.

    أفادت أذرتاج أن الاستاذ الأذربيجاني المرموق شهريار محمدياروف فاز المركز الثالث متابعا الفرنسي ماكسيم واشه لاقراف ثانيا والامريكي وسلي سو الامريكي أولا.

    وأكسب هذا الانجاز الاستاذ محمدياروف 127 ألف دولار جائزة.

    AZERTAG.AZ :الاستاذ محمدياروف ثالث بطولة جولة الشطرنج الكبرى
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    الاستاذ محمدياروف ثالث بطولة جولة الشطرنج الكبرى