لاعب الجودو الأذربيجاني يحصد الذهبية الاخرى في العاب طوكيو البارالمبية

طوكيو، 28 أغسطس، أذرتاج

حصد لاعب الجودو الأذربيجاني حسين رحيملي ذهبية اخرى في العاب طوكيو 2020م البارالمبية.

وانضم رحيملي الذي يتنافس في الوزن الـ81 الى البطولة من مرحلة ربع النهائي والتقى بالبريطاني دانيل بوفيل وتغلب عليه ليتأهل لنصف النهائي الذي تنافس فيه مع الكوري جونغ مين لو وتجاوزه ليواجه في النهائي الأوزبكي دافورخان كرامتوف. وتمكن رحيملي تحقيق الفوز عليه ليتوج في زنته.

يذكر أن منتخب أذربيجان للبارالمبية حصد الى الحين 7 ميداليات حصدها لاعبات الجودو البارالمبية شهانة حاجييفا 48 كغ وسوداء ولييفا 52 كغ وخانيم حسينوفا 63 كغ واللاعب وقار شيرينلي 60 كغ ذهبية واللاعب نامق عباسلي 66 كغ برونزية فيما حصد رامان صالح الذهبية في سباق السباحة 100 متر ولاعب رياضة القوة بروين محمدوف 49 كغ حصل على البرونزية.

وتشارك أذربيجان في العاب طوكيو البارالمبية 2020م ب36 رياضيا وهو الرقم القياسي للبلد الى الآن يتنافسون في 6 انواع رياضية في 47 تنصيفا ومنهم 24 ذكرا و12 أنثى.

وتستمر الالعاب البارالمبية الصيفية نسختها الـ16 الى 5 سبتمبر.