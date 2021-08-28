مجلس الوزراء يدرج تعديلات في قواعد تنظيم الحفلات خلال نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق أذربيجان

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

قال مجلس الوزراء إن جواز كوفيد 19 مطلوب بدء من 1 سبتمبر عام 2021م لحضور حفلات من جميع الانواع تنظم بعدد المشاركين الذي لا يتجاوز عن 50 شخصا ايضا.

جاء في بيان مجلس الوزراء أن جميع قواعد نظام الحجر الصحي المطبق على حفلات تنظم بعدد المشاركين الذي لا يتجاوز عن 150 شخص وما فوق 50 شخصا مطلوب بالامتثال بها في حفلات ما يقل عن 50 شخصا ايضا.

يذكر أن حفلات ما يقل عن 50 شخصا كان من المطلوب للحضور فيها بارتداء اقنعة الوجه الواقي دون طلب جواز كوفيد19 قبل صدور هذا القرار.