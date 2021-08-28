الاستاذ شهريار يباشر التنافس في بطولة ايم تشيس الامريكي للشطرنج السريع

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

يباشر الاستاذ الأذربيجاني للشطرنج شهريار محمدياروف التنافس في بطولة ايم تشيس الامريكي للشطرنج السريع المنظمة من جانب البطل العالمي ماغنوس كارلسن جولة أخيرة لبطولة جولة أبطال الشطرنج.

ويخوض الاستاذ الأذربيجاني الملقب "بالشاه" التنافس في 5 جولات اولى اليوم حيث يلتقي في الاولى الفرنسي واشه لاغراف والثانية الامريكي دومينغيس والثالثة دودا والرابعة الروسي ارتيميف والخامسة الندرلاندي جيري.

ويشارك في البطولة 16 استاذا وتستمر الى 5 سبتمبر ورصيد الجائزة العام 100 الف دولار.

والمرحلة النهائية من بطولة جولة ابطال الشطرنج تنطلق في 25 سبتمبر بجائزتها العامة 300 الف دولار.