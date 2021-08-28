أذربيجان: تسجيل 4241 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3366 مصاب في 28 أغسطس

باكو، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 4241 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3366 مصاب هذا المرض وتوفي 43 مصابا بالفيروس في 28 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 413 ألف و986 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 358 ألف و230 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5512 مريض منهم ويستمر علاج 50 ألفا و244 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 18 الفا و871 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و414 ألف و517 فحص طبي.