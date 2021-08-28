أذربيجان: تطعيم أكثر من 101 ألف جرعة من لقاح كورونا في 28 أغسطس
AzerTAg.az
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
باكو، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 101 ألف و101 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 28 أغسطس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 60 الفا و650 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و40 ألفا و451 شخص ضمن المرحلة الثانية.
يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و594 ألف و858 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و990 ألف و54 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و604 ألف و804 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.
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