وفاة 74 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم
AzerTAg.az
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٠١]
تبليسي، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.
أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 4247 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 540 ألف و449 شخص.
توفي 7175 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد.
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