وفاة 74 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم

خبير عسكري: قوات حفظ السلام الأذربيجانية أجليت الى تركيا في العشرين من أغسطس والى باكو بعد الاسبوع

كانت قوات حفظ السلام الأذربيجانية في الخدمات في العراق وكوسوفو والسودان أيضا