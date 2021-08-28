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    مقر العمليات: تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 1 نوفمبر

    ٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٤٣]

    باكو، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد إلى الساعة 06:00 في 1 نوفمبر 2021 بغية منع تفشي نوع جديد من الفيروس ومضاعفاته المحتملة.

    افادت وكالة أذرتاج أن رئيس الوزراء علي أسدوف وقع هذا القرار.

    يذكر أن نظام الحجر الصحي الخاص كان ينتهي في 1 سبتمبر.

     

    AZERTAG.AZ :مقر العمليات: تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 1 نوفمبر
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