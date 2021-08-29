أذربيجان: تسجيل 4010 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2898 مصاب ووفاة 41 مصابا في 29 أغسطس

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

سجلت إصابة 4010 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2898 مصاب هذا المرض وتوفي 41 مصابا بالفيروس في 29 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 417 ألف و966 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 361 ألف و128 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5553 مريض منهم ويستمر علاج 51 ألفا و315 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 16 الفا و536 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و431 ألف و53 فحصا طبيا.