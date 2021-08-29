الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال الاستكمال الاخيرة في طريق الظفر الواصل الى شوشا
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢١:١٩]
فضولي المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج
تفقد الرئيس إلهام علييف 29 اغسطس اليوم على اعمال الاستكمال الاخيرة في طريق الظفر الواصل بين أحمد بيكلي وفضولي وشوشا.
أفادت أذرتاج أن إنشاء طريق الظفر الذي اطلق اعماله ضمن المشروع المصدق عليه بمرسوم الرئيس الأذربيجاني لاعادة بناء واعمار الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني على وسك الانتهاء. وطول الطريق ذي 3 مسالك 101 كم. وسفلت 92 كم من الطريق تماما. وتجري الاعمال في القسم الباقي. وبنيت الجسور والمعابر تحت الارض على طول الطريق.
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