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    الرئيس إلهام علييف يسمي مطار فضولي الدولي بباب قراباغ الجوي

    ٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢١:٢٢]

    فضولي المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن مطار فضولي الدولي باب قراباغ الجوي.

    أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في تحدثه عن مطار فضولي الدولي وهو على الطريق في زيارته التالية للاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني في مقاطع فيديو نشرتها النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا "إننا نقترب من مطار فضولي الدولي. وفي الشمال مجمع المطار الدولي وأمامنا مهبط المطار. ويمكن القول بأن المطار جاهز للافتتاح والتدشين خلال مدة مجرد بضعة أشهر. وإنشاء المطار انطلق هذا العام. وقد قلتُ إن مطار فضولي الدولي سيدشن هذا العام. ربما لا يوجد في العالم مطار دولي تم إنشاؤها بمثل هذه الوترات السريعة. ومدرج المطار جاهز ايضا. وتجري اعمال الاستكمال الاخيرة. واود أن أذكر انني وضعت حجر الاساس لهذا المطار هذا العام والحين نأتي للتعرف على اعمال الانشاء. هذا المطار باب قراباغ الجوي."

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يسمي مطار فضولي الدولي بباب قراباغ الجوي
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