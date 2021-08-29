الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يتفقدان سير الاعمال المنفذة لدى مطار فضولي الدولي

فضولي المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 29 أغسطس سير اعمال الانشاء لدى مطار فضولي الدولي.

نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا مقاطع فيديو لمطار فضولي الدولي.

أفادت أذرتاج أنها كتبت تحت مقاطع الفيديو:

" زيارتنا التالية للاراضي المحررة من الاحتلال. في الطريق الى شوشا."

ويقول الرئيس إلهام علييف في مقاطع الفيديو المصورة في السيارة:

" نقترب من مطار فضولي الدولي. وفي الشمال مجمع المطار الدولي وأمامنا مهبط المطار. ويمكن القول بأن المطار جاهز للافتتاح والتدشين خلال مدة مجرد بضعة أشهر. وإنشاء المطار انطلق هذا العام. وقد قلتُ إن مطار فضولي الدولي سيدشن هذا العام. ربما لا يوجد في العالم مطار دولي تم إنشاؤها بمثل هذه الوترات السريعة. ومدرج المطار جاهز ايضا. وتجري اعمال الاستكمال الاخيرة. واود أن أذكر انني وضعت حجر الاساس لهذا المطار هذا العام والحين نأتي للتعرف على اعمال الانشاء. هذا المطار باب قراباغ الجوي."