الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في افتتاح فندق "قراباغ" في شوشا المحررة
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢١:٤٢]
شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج
جرى حفل افتتاح فندق "قراباغ" المنتهية اعمال اعادة اعماره في مدينة شوشا المحررة عاصمة ثقافة أذربيجان في 29 أغسطس اليوم.
أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.
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